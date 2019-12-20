Более 400 новых маршруток появилось на улицах Ставрополя

В Ставрополе более 400 старых маршруток заменили на новые. Современные транспортные средства уже начали курсировать по городу.

По словам заместителя главы мэрии Александра Мясоедова, на смену старым «Газелям» пришли микроавтобусы Ford Transit, Iveco Daili и Fiat Ducato. Они будут работать на маршрутах № 46м, 35м, 48, 29м, 20 и 10м. Об этом сообщает NewsTracker.

В мэрии уточнили, что в 2020 году планируется заменить еще 148 транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Орле в 2020 году планируется установить видеорегистраторы во всех маршрутных автобусах. В управлении городского хозяйства и транспорта рассчитывают повысить дисциплину перевозчиков.