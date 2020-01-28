Стала известна судьба Голанских высот по «сделке века» Трампа

Спорная территория сирийских Голанских высот должна стать территорией Израиля. Об этом говорится в предложенном президентом США Дональдом Трампом варианте «сделки века» между Израилем и Палестиной, опубликованном во вторник, 28 января.

«Израиль будет готов прямо сейчас приступить к переговорам о мире. Что бы ни решили палестинцы, Израиль будет придерживаться мирного пути, ближайшие четыре года точно», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной пресс-конференции с Трампом.

Помимо этого, израильский лидер заверил, что в ближайшие дни предложит своему кабмину распространить суверенитет Израиля на долину реки Иордан и поселения западного берега реки.

По информации газеты Ediot Ahronot, в воскресенье, 2 февраля, правительство Израиля проголосует по решению об аннекции еврейских поселений на Западном берегу Иордана.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, в свою очередь, в своем аккаунте в Twitter написал, что «сделка века» по плану Трампа обречена на провал и Тегеран готов способствовать тому, чтобы ее не приняли, «в целях единства мусульманского мира». По его мнению, проект соглашения по Израилю является «великим заговором» против исламской уммы.

Ранее 28 января лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что цель американской «сделки века» — уничтожение палестинского национального проекта. Он призвал палестинцев протестовать против принятия этого соглашения.

Президент США Дональд Трамп огласил условия «сделки века» 28 января. В его видении, Иерусалим нужно сделать неделимой столицей Израиля, а Палестине выделить столицу в Восточном Иерусалиме. По мнению Трампа, так Палестина удвоит свои территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал вариант «сделки» Трампа реалистичным и отметил, что Израиль желает мирной жизни Палестине. Он подчеркнул, что готов сесть за стол переговоров с представителями Палестины. Также он предложил расположить столицу Палестины в городе Абу-Дис, «за ограждением» Иерусалима.

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть плана, получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.