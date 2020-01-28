СМИ назвали условие урегулирования палестино-израильского конфликта

Израиль должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях на четыре года, необходимое в рамках «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, которое планирует предложить президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации во вторник, 28 января.

По словам собеседника агентства, переговоры о палестинской государственности будут идти четыре года. Израиль и США готовы признать ее при определенных условиях.

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году, однако до прошлого года никаких подробностей известно не было. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть «сделки», получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.