Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева исключили из партии «Единая Россия». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак 28 января, говорится на сайте партии.

О том, что членство Игнатьева в партии будет поставлено под вопрос, Турчак говорил 24 января. Тогда он отмечал, что поведение главы Чувашии «находится за гранью понимания».

«Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — отмечал Турчак.

Накануне, 27 января, комиссия «Единой России» по этике рекомендовала генсовету партии исключить Игнатьева из своих рядов «за нарушение этических норм». В комиссии отметили, что глава республики «унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек», а подобные «барские замашки» у губернатора «превратились в систему».

Ранее в СМИ появилась информация о грядущей отставке Игнатьева с поста главы республики, однако в Кремле заявили об отсутствии соответствующего указа. Комментировать скандалы вокруг Игнатьева пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался.

В январе глава Чувашии оказался в центре двух эпизодов, вызвавших широкий общественный резонанс. Первый связан с призывом «мочить журналистов», сделанным Игнатьевым на мероприятии в честь Дня печати 20 января. Впоследствии он извинился и объяснил, что имел в виду людей из других регионов, называющих себя сотрудниками СМИ и пытающихся дискредитировать власть Чувашии любыми способами.

Позднее, 24 января, появилось видео с церемонии передачи новой пожарной техники сотрудникам МЧС в Чебоксарах. На кадрах видно, что Игнатьев заставил начальника пожарной части подпрыгивать за ключами, при этом оба смеялись. Несмотря на заверения регионального МЧС, что инцидент является не более чем дружеской шуткой, глава ведомства Евгений Зиничев поведение Игнатьева раскритиковал. Сам глава Чувашии отметил, что с уважением относится к сотрудникам МЧС, многих из которых знает лично, а его супруга Лариса допустила, что ролик нарочно смонтировали так, чтобы дискредитировать ее мужа.