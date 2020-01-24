В МЧС объяснили инцидент с главой Чувашии и «подпрыгивающим» пожарным

В пресс-службе управления МЧС по Чувашской республике объяснили инцидент с участием главы республики Михаилом Игнатьевым, который заставил одного из сотрудников ведомства подпрыгнуть, чтобы взять ключи от пожарной машины.

Там заявили «РИА Новости», что ситуация была не более чем «дружеской шуткой», так как начальник городской пожарной части и Игнатьев «знакомы не понаслышке».

«Начальник части тоже спортсмен, и в спортивных состязаниях они вместе участвовали. Вместе и по работе, и на учениях. Они друг друга знают, такое дружеское [общение]», — сказали в пресс-службе.

Ранее в Сети появилось видео с церемонии вручения ключей от новой пожарной техники сотрудникам МЧС в Чебоксарах. На записи видно, что Игнатьев, вместо того чтобы отдать ключи в руки начальнику пожарной части, поднимает их над головой. Сотрудник ведомства подпрыгивает и забирает ключи. При этом оба улыбаются.

Ранее в январе глава Чувашии оказался в центре скандала из-за призыва «мочить журналистов», сделанного им на мероприятии в честь Дня печати. Позднее Игнатьев извинился за свои слова и объяснил, что в данном случае имел в виду людей из других регионов, называющих себя сотрудниками СМИ и пытающихся дискредитировать власть республики любыми способами. Он подчеркнул, что корректно относится к журналистам, в том числе дающиv объективную критику и корректно подающих свои материалы.

Пресс-секретарь главы республики Олег Сидорoв заявил, что Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые распространяют негативную информацию по заказу.

В ответ телеведущий, историк Николай Сванидзе предостерег Игнатьева от нарушения Уголовного кодекса России и отметил, что слова главы Чувашии могут быть расценены психически неуравновешенными людьми как побуждение к действию.