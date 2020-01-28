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Глава Чувашии на фоне скандалов рассказал о планах развития региона

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, ранее оказавшийся в центре двух скандалов, рассказал о планах по развитию региона в ходе ежегодного послания Госсовету во вторник, 28 января.

«Задача на ближайшие пять лет — удвоить объемы экспорта в агропромышленном комплексе», — цитирует Игнатьева «РИА Новости».

Также он рассказал о ходе реализации национальных проектов и перечислил уже достигнутые успехи — рост консолидированного бюджета, создание новых производств, развитие сферы сельского хозяйства. Также глава республики поручил разработать комплекс дополнительных мер для привлечения инвесторов в Чувашию.

При этом ранее в СМИ появилась информация о грядущей отставке Игнатьева после двух скандальных эпизодов. Первый связан с его призывом «мочить журналистов», сделанным им на мероприятии в честь Дня печати 20 января. Позднее, 24 января появилось видео с церемонии передачи новой пожарной техники сотрудникам МЧС в Чебоксарах. На кадрах видно, что Игнатьев заставил начальника пожарной части подпрыгивать за ключами, при этом оба смеялись.

Несмотря на извинения главы Чувашии и заверения регионального МЧС, что инцидент является не более чем дружеской шуткой, поведение Игнатьева раскритиковал, в частности, глава МЧС Евгений Зиничев. В комиссии «Единой России» по этике генсовету партии рекомендовали исключить Игнатьева из своих рядов, отметив, что подобные «барские замашки» у губернатора «превратились в систему».

В Кремле же комментировать поведение Игнатьева отказались, отметив, что указа о его отставке пока нет.

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