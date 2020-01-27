Песков отказался комментировать скандалы вокруг главы Чувашии

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова журналисты попросили прокомментировать недавние скандалы вокруг главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.

«Я оставлю без комментариев. Конечно, мы знакомы с этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения. Каких-то оценок я не стал бы сейчас давать», — сказал Песков 27 января.

Речь идет о двух скандальных эпизодах, в центре которых оказался Игнатьев. Так, 20 января на мероприятии в честь Дня печати глава Чувашии призвал «мочить журналистов». Впоследствии он извинился и объяснил, что имел в виду людей из других регионов, называющих себя сотрудниками СМИ и пытающихся дискредитировать власть Чувашии любыми способами.

Пресс-секретарь Игнатьева Олег Сидорoв добавил, что глава республики призывал раскрыть подноготную блогеров, распространяющих негативную информацию по заказу.

Второй инцидент произошел в Чебоксарах на церемонии вручения сотрудникам МЧС ключей от новой пожарной техники. Игнатьев, вместо того чтобы передать ключи в руки начальнику пожарной части, поднял их высоко над головой, вынуждая последнего подпрыгнуть за ними. На кадрах с мероприятия видно, что оба улыбались.

В пресс-службе управления МЧС по республике инцидент назвали дружеской шуткой, отметив, что Игнатьев и начальник пожарной части «знакомы не понаслышке». Сам глава Чувашии заверил, что с уважением относится к сотрудникам МЧС, многих из которых знает лично, а его супруга Лариса допустила, что ролик нарочно смонтировали так, чтобы дискредитировать ее мужа.

Однако глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым, а в партии «Единая Россия» задумались об исключении главы Чувашии из своих рядов, назвав инцидент происшествием «за гранью понимания».