Прямой эфир

Песков отказался комментировать скандалы вокруг главы Чувашии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова журналисты попросили прокомментировать недавние скандалы вокруг главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.

«Я оставлю без комментариев. Конечно, мы знакомы с этими эпизодами, мы знакомы с разными точками зрения. Каких-то оценок я не стал бы сейчас давать», — сказал Песков 27 января.

Речь идет о двух скандальных эпизодах, в центре которых оказался Игнатьев. Так, 20 января на мероприятии в честь Дня печати глава Чувашии призвал «мочить журналистов». Впоследствии он извинился и объяснил, что имел в виду людей из других регионов, называющих себя сотрудниками СМИ и пытающихся дискредитировать власть Чувашии любыми способами.

Пресс-секретарь Игнатьева Олег Сидорoв добавил, что глава республики призывал раскрыть подноготную блогеров, распространяющих негативную информацию по заказу.

Второй инцидент произошел в Чебоксарах на церемонии вручения сотрудникам МЧС ключей от новой пожарной техники. Игнатьев, вместо того чтобы передать ключи в руки начальнику пожарной части, поднял их высоко над головой, вынуждая последнего подпрыгнуть за ними. На кадрах с мероприятия видно, что оба улыбались.

В пресс-службе управления МЧС по республике инцидент назвали дружеской шуткой, отметив, что Игнатьев и начальник пожарной части «знакомы не понаслышке». Сам глава Чувашии заверил, что с уважением относится к сотрудникам МЧС, многих из которых знает лично, а его супруга Лариса допустила, что ролик нарочно смонтировали так, чтобы дискредитировать ее мужа.

Однако глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым, а в партии «Единая Россия» задумались об исключении главы Чувашии из своих рядов, назвав инцидент происшествием «за гранью понимания».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Журналист назвал поведение главы Чувашии с пожарными типичным
Пожарная техника в Чувашии была закуплена на федеральные средства

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020