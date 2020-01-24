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ЕР обсудит исключение главы Чувашии из партии после инцидента с пожарным

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Партия «Единая Россия» рассмотрит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов и его соответствии занимаемой должности после инцидента с пожарным. Об этом в пятницу, 24 января, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Поведение Игнатьева, по словам Турчака, «находится за гранью понимания».

«Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — цитирует политика «Интерфакс».

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым для госслужащего такого уровня. При этом в региональном управлении МЧС случившееся назвали «дружеской шуткой», отмечает «Газета.ру».

Ранее 24 января в Сети появилось видео с церемонии вручения ключей от новой пожарной техники сотрудникам МЧС в Чебоксарах. На записи видно, что Игнатьев, вместо того чтобы отдать ключи в руки начальнику пожарной части, поднимает их над головой. Сотрудник ведомства подпрыгивает и забирает ключи. При этом оба улыбаются.

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