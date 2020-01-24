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Зиничев раскритиковал главу Чувашии за инцидент с ключами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В МЧС считают неэтичным поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, заставившего пожарного прыгать за ключами от машины. Об этом заявил возглавляющий ведомство Евгений Зиничев.

Руководителю такого ранга недопустимо вести себя подобным образом, сказал Зиничев «Известиям». При этом министр отметил, что и сотрудникам МЧС необходимо «помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире», и вести себя соответствующим образом.

Ранее в пресс-службе республиканского управления МЧС назвали ситуацию «дружеской шуткой», отметив, что оба участника инцидента хорошо знакомы.

Ранее в январе в Сети появилось видео с церемонии вручения ключей от новой пожарной техники сотрудникам МЧС в Чебоксарах. На записи видно, что Игнатьев, вместо того чтобы отдать ключи в руки начальнику пожарной части, поднимает их над головой. Сотрудник ведомства подпрыгивает и забирает ключи. При этом оба улыбаются.

В том же месяце Игнатьев оказался в центре скандала из-за призыва «мочить журналистов», сделанного им на мероприятии в честь Дня печати. Позднее он извинился за свои слова и объяснил, что в данном случае имел в виду людей из других регионов, называющих себя сотрудниками СМИ и пытающихся дискредитировать власть республики любыми способами. Он подчеркнул, что корректно относится к журналистам.

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