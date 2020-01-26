Прямой эфир

Жена Игнатьева прокомментировала эпизод с пожарными

0
Фото: IZ.RU
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева заявила, что инцидент с ключами от пожарной машины был шуткой. Видеозапись была нарочно смонтирована таким образом, чтобы выставить главу региона в худшем свете, отметила Лариса Игнатьева.

Салат из цитат: самые запоминающиеся высказывания 2018 года
Макарошки, вонючие дыры, привинченные стулья — чем удивляли общественность политики, чиновники, певцы и спортсмены

Игнатьева заявила РЕН ТВ, что спасатель только один раз подпрыгнул за ключами, а авторы ролика обыграли всё так, как будто он «прыгал, как собачка». Она отметила, что ее супруг не собирается покидать должность, несмотря на то что это второй за месяц скандал вокруг него.

25 января журналист Александр Белов, сделавший запись с церемонии вручения ключей достоянием общественности, заявил, что подобное поведение типично для Игнатьева и есть «масса других» случаев такого рода.

Днем ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что после инцидента с пожарными партия рассмотрит вопрос об исключении Игнатьева из своих рядов. По словам политика, поведение главы Чувашии «находится за гранью понимания» и чиновнику такого уровня «не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением».

Тогда же МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым для госслужащего такого уровня. При этом в региональном управлении ведомства случившееся назвали «дружеской шуткой» и пояснили, что глава региона и сотрудник МЧС близко знакомы.

24 января в Сети появилось видео с церемонии вручения ключей от новой пожарной техники сотрудникам МЧС в Чебоксарах. На записи видно, что Игнатьев, вместо того чтобы отдать ключи в руки начальнику пожарной части, поднимает их над головой. Сотрудник ведомства подпрыгивает и забирает ключи. При этом оба улыбаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Журналист назвал поведение главы Чувашии с пожарными типичным
ЕР обсудит исключение главы Чувашии из партии после инцидента с пожарным

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020