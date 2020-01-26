Жена Игнатьева прокомментировала эпизод с пожарными

Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева заявила, что инцидент с ключами от пожарной машины был шуткой. Видеозапись была нарочно смонтирована таким образом, чтобы выставить главу региона в худшем свете, отметила Лариса Игнатьева.

Игнатьева заявила РЕН ТВ, что спасатель только один раз подпрыгнул за ключами, а авторы ролика обыграли всё так, как будто он «прыгал, как собачка». Она отметила, что ее супруг не собирается покидать должность, несмотря на то что это второй за месяц скандал вокруг него.

25 января журналист Александр Белов, сделавший запись с церемонии вручения ключей достоянием общественности, заявил, что подобное поведение типично для Игнатьева и есть «масса других» случаев такого рода.

Днем ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что после инцидента с пожарными партия рассмотрит вопрос об исключении Игнатьева из своих рядов. По словам политика, поведение главы Чувашии «находится за гранью понимания» и чиновнику такого уровня «не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением».

Тогда же МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым для госслужащего такого уровня. При этом в региональном управлении ведомства случившееся назвали «дружеской шуткой» и пояснили, что глава региона и сотрудник МЧС близко знакомы.

24 января в Сети появилось видео с церемонии вручения ключей от новой пожарной техники сотрудникам МЧС в Чебоксарах. На записи видно, что Игнатьев, вместо того чтобы отдать ключи в руки начальнику пожарной части, поднимает их над головой. Сотрудник ведомства подпрыгивает и забирает ключи. При этом оба улыбаются.