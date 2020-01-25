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Пожарная техника в Чувашии была закуплена на федеральные средства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пожарная техника, ключи от которой сотрудникам МЧС России вручал губернатор Чувашской Республики Михаил Игнатьев, была закуплена на федеральные средства, выделенные по линии МЧС. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 25 января.

«Пожарная автоцистерна с улучшенными тактико-техническими характеристиками АЦ-3,2-4-/4 (43265) и пожарная автолестница АЛ-30 (КМАЗ-43502). Поставка осуществлена в соответствии с государственными контрактами», — отметили в пресс-службе.

Представители министерства также подчеркнули, что источником финансирования является федеральный бюджет, а общая стоимость двух единиц — 31 млн рублей.

24 января в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Ситуацию объяснили в региональном МЧС. Дело в том, что начальник пожарной части и глава республики Михаил Игнатьев — друзья, часто занимаются вместе спортом. И всё это — не больше чем дружеская шутка.

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