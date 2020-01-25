Пожарная техника в Чувашии была закуплена на федеральные средства
Пожарная техника, ключи от которой сотрудникам МЧС России вручал губернатор Чувашской Республики Михаил Игнатьев, была закуплена на федеральные средства, выделенные по линии МЧС. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 25 января.
«Пожарная автоцистерна с улучшенными тактико-техническими характеристиками АЦ-3,2-4-/4 (43265) и пожарная автолестница АЛ-30 (КМАЗ-43502). Поставка осуществлена в соответствии с государственными контрактами», — отметили в пресс-службе.
Представители министерства также подчеркнули, что источником финансирования является федеральный бюджет, а общая стоимость двух единиц — 31 млн рублей.
24 января в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Ситуацию объяснили в региональном МЧС. Дело в том, что начальник пожарной части и глава республики Михаил Игнатьев — друзья, часто занимаются вместе спортом. И всё это — не больше чем дружеская шутка.