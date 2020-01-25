Пожарные ликвидировали крупное возгорание на складе в Екатеринбурге

Спасательные службы Екатеринбурга ликвидировали крупный пожар в здании со складскими помещениями, сообщается на сайте управления МЧС России по Свердловской области в субботу, 25 января.

Пожар возник на втором этаже здания по адресу: ул. Автомагистральная, 39, его площадь составила 100 кв. м. Тушение осложнялось удаленностью источника воды, поэтому сотрудники пожарной службы организовали магистральную линию длиной 1 км.

К тушению были привлечены 14 единиц специальной техники и 50 человек личного состава.

Информации о пострадавших не поступало.

В настоящий момент ведется разборка сгоревших конструкций.

21 января в поселке Причулымский в Томской области в результате пожара погибли 12 человек. В сгоревшем доме на территории частной пилорамы «Гринвуд» легально проживали рабочие — граждане Узбекистана. Всего в общежитии проживали 14 человек. Владельцы пилорамы — граждане Китая.