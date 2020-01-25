Пожар на площади 1,5 тыс. кв. м произошел на автобазе под Астраханью

На территории автобазы в Астраханской области произошел пожар площадью 1,5 тыс. кв. м, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 января, со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании в селе Карагали Приволжского района на металлическом складе с пластиковой тарой поступило в спасательные службы региона в 06:02 (05:02 мск). В 08:04 оно было локализовано.

К тушению пожара привлечено 30 единиц техники.

Информация о пострадавших не приводится.

21 января в поселке Причулымский в Томской области в результате пожара погибли 12 человек. В сгоревшем доме на территории частной пилорамы «Гринвуд» легально проживали рабочие — граждане Узбекистана. Всего в общежитии проживали 14 человек. Владельцы пилорамы — граждане Китая.