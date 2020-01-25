Прямой эфир

Пожар на площади 1,5 тыс. кв. м произошел на автобазе под Астраханью

0
Фото: МЧС РФ/30.mchs.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории автобазы в Астраханской области произошел пожар площадью 1,5 тыс. кв. м, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 января, со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Друг познается в огне: кто спасает Австралию от пожаров
​​​​​​​Из-за стихии в стране погибло около 1 млрд животных, но активисты продолжают бороться за жизнь каждого представителя дикой природы

Сообщение о возгорании в селе Карагали Приволжского района на металлическом складе с пластиковой тарой поступило в спасательные службы региона в 06:02 (05:02 мск). В 08:04 оно было локализовано.

К тушению пожара привлечено 30 единиц техники.

Информация о пострадавших не приводится.

21 января в поселке Причулымский в Томской области в результате пожара погибли 12 человек. В сгоревшем доме на территории частной пилорамы «Гринвуд» легально проживали рабочие — граждане Узбекистана. Всего в общежитии проживали 14 человек. Владельцы пилорамы — граждане Китая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проверявшего хостел в Перми пожарного отпустили под подписку о невыезде
Власти Австралии потеряли связь с тушившим пожары самолетом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020