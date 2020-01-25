Трое детей пострадали в результате пожара в Новгородской области
В результате пожара, произошедшего в городе Старая Русса Новгородской области, пострадали восемь человек, из них трое детей, передает телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 января.
Пожар произошел в квартире на первом этаже в трехэтажном жилом доме.
Спасатели эвакуировали 70 человек, в том числе 20 детей, из огня спасены 12 человек.
В настоящий момент устанавливаются причины пожара.
Другие подробности не приводятся.
21 января в поселке Причулымский под Томском в результате пожара погибли 12 человек. В сгоревшем доме на территории частной пилорамы «Гринвуд» легально проживали рабочие — граждане Узбекистана. Всего в общежитии проживали 14 человек. Владельцы пилорамы — граждане Китая.