В президиуме генсовета «Единой России» оценили рекомендацию по главе Чувашии

Председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по международной деятельности Андрей Климов заявил «Известиям», что не видит оснований не поддержать рекомендацию комиссии по этике исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева.

«Это было не ток-шоу, КВН и конкурс по остроумию. Это не предвыборная игра, когда можно себе всякое разное позволять. Здесь была обстановка, когда подобного рода поведение и высказывания были неуместны», — считает Андрей Климов.

По его словам, партия отреагировала столь остро, потому что скандал вокруг награждения сотрудников МЧС был не первым случаем. А по этим инцидентам судят обо всех губернаторах, сенаторах и членах правительства. Климов отметил, что любая фигура масштаба губернатора — это не просто хозяйственник.

Надо понимать, где человек находится и как он может себя вести. Если человек этого не понимает, то надо думать: а он вообще повышает авторитет власти? Если нет, то почему мы все должны страдать из-за этих историй?» — сказал председатель комиссии президиума генсовета.

27 января партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить главу Чувашии из партии, рассказал журналистам ответственный секретарь комитета по этике Евгений Ревенко.

24 января в Чебоксарах на церемонии вручения сотрудникам МЧС ключей от новой пожарной техники произошел скандал. Игнатьев, вместо того чтобы передать ключи в руки начальнику пожарной части, поднял их высоко над головой, вынуждая последнего подпрыгнуть за ними.

В пресс-службе управления МЧС по Чувашии инцидент назвали дружеской шуткой, отметив, что Игнатьев и начальник пожарной части «знакомы не понаслышке». Сам глава республики заверил, что с уважением относится к сотрудникам МЧС, многих из которых знает лично, а его супруга Лариса допустила, что ролик нарочно смонтировали так, чтобы дискредитировать ее мужа.

Однако глава МЧС Евгений Зиничев раскритиковал Игнатьева, назвав его поведение недопустимым.

20 января глава Чувашии оказался в эпицентре еще одного скандала. На мероприятии в честь Дня печати он призвал «мочить журналистов». Впоследствии Игнатьев извинился и объяснил, что имел в виду людей из других регионов, называющих себя сотрудниками СМИ и пытающихся дискредитировать власть Чувашии любыми способами.