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Глава Чувашии прокомментировал скандал с выдачей ключей пожарному

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев 27 января впервые прокомментировал скандал, разгоревшийся на прошлой неделе после церемонии вручения новой служебной техники МЧС. Во время мероприятия чиновник заставил начальника пожарной части подпрыгнуть, чтобы достать ключи от машины.

Игнатьев подчеркнул, что «преисполнен глубочайшего уважения» к сотрудникам МЧС и их труду.

«Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС. Когда в 2010 году были пожаротушения мы ели тушенку с кашей вместе. Многих из них я лично знаю», — цитирует главу Чувашии РЕН ТВ.

Накануне супруга Игнатьева Лариса назвала инцидент с ключами шуткой. Она также выразила уверенность в том, что запись нарочно смонтировали так, чтобы выставить главу региона в худшем свете.

Скандальный ролик появился в Сети 24 января. На записи видно, что Игнатьев, вместо того чтобы отдать ключи в руки начальнику пожарной части, поднимает их над головой. Сотрудник ведомства подпрыгивает и забирает ключи. При этом оба улыбаются.

Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым для госслужащего такого уровня. При этом в региональном управлении ведомства случившееся назвали «дружеской шуткой» и пояснили, что глава региона и сотрудник МЧС близко знакомы.

Со своей стороны секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что после инцидента с пожарными партия рассмотрит вопрос об исключении Игнатьева из своих рядов.

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