Комиссия по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из «Единой России»

Комиссия «Единой России» по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета партии исключить главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева, ранее оказавшегося в центре двух скандалов. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко 27 января.

Так, Игнатьева рекомендуется исключить из партии «за нарушение этических норм».

«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему», — приводятся слова Ревенко на сайте партии.

Председатель комиссии Валентина Терешкова отметила, что Игнатьев превратил вручение сотрудникам МЧС ключей от пожарной техники «в унизительное шоу». Зампредседателя комиссии Василий Пискарев подчеркнул, что «никому не допустимо унижать честь и достоинство граждан, тем более высшему должностному лицу субъекта РФ».

Ранее в январе Игнатьев оказался в центре двух скандальных эпизодов. Так, 20 января на мероприятии в честь Дня печати он призвал «мочить журналистов». Впоследствии он извинился и объяснил, что имел в виду людей из других регионов, называющих себя сотрудниками СМИ и пытающихся дискредитировать власть Чувашии любыми способами.

Второй инцидент произошел 24 января в Чебоксарах на церемонии вручения сотрудникам МЧС ключей от новой пожарной техники. Игнатьев, вместо того чтобы передать ключи в руки начальнику пожарной части, поднял их высоко над головой, вынуждая последнего подпрыгнуть за ними. На кадрах с мероприятия видно, что при этом оба улыбались.

В пресс-службе управления МЧС по Чувашии инцидент назвали дружеской шуткой, отметив, что Игнатьев и начальник пожарной части «знакомы не понаслышке». Сам глава республики заверил, что с уважением относится к сотрудникам МЧС, многих из которых знает лично, а его супруга Лариса допустила, что ролик нарочно смонтировали так, чтобы дискредитировать ее мужа.

Однако глава МЧС Евгений Зиничев раскритиковал Игнатьева, назвав его поведение недопустимым.