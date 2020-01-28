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В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке главы Чувашии

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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В настоящий момент указа об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева нет. Об этом во вторник, 28 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Я могу только констатировать, что на настоящий момент указа (об отставке. — Ред.) нет. Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем», — рассказал он журналистам.

В пресс-службе главы Чувашии заверили «РИА Новости», что не располагают информацией о возможной отставке Игнатьева.

24 января в Чебоксарах на церемонии вручения сотрудникам МЧС ключей от новой пожарной техники произошел скандал. Игнатьев, вместо того чтобы передать ключи в руки начальнику пожарной части, поднял их высоко над головой, вынуждая последнего подпрыгнуть за ними.

В пресс-службе управления МЧС по Чувашии инцидент назвали дружеской шуткой, отметив, что Игнатьев и начальник пожарной части «знакомы не понаслышке». Сам глава республики заверил, что с уважением относится к сотрудникам МЧС, многих из которых знает лично, а его супруга Лариса допустила, что ролик нарочно смонтировали так, чтобы дискредитировать ее мужа.

Однако глава МЧС Евгений Зиничев раскритиковал Игнатьева, назвав его поведение недопустимым.

20 января глава Чувашии оказался в эпицентре еще одного скандала. На мероприятии в честь Дня печати он призвал «мочить журналистов». Впоследствии Игнатьев извинился и объяснил, что имел в виду людей из других регионов, называющих себя сотрудниками СМИ и пытающихся дискредитировать власть Чувашии любыми способами.

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