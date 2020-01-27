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С терпящим бедствие судном «Энигма Астралис» утерян контакт

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Фото: ТАСС/МЧС РФ
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Радиолокационный контакт утерян с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис». Об этом сообщили в понедельник, 27 января, в пресс-службе Росморречфлота.

«К 15:00 мск 26 января капитан ледокольного спасательного судна «Сибирский» сообщил об утере радиолокационного контакта с аварийным судном, находившимся без экипажа в 130 милях к юго-востоку от порта Магадана», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Принято решение направить 11 судов, находящихся в этом промысловом районе, на поисково-спасательную операцию.

Поиски судна осложнены штормом, по мере улучшения погоды работа будет продолжена.

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» загорелся в Охотском море 21 января. Во время ЧП судно находилось в 130 км от Магадана. Экипаж приняла плавбаза «Всеволод Сибирцев» компании «Доброфлот». Дальневосточная прокуратура начала проверку по факту пожара. Как отмечает «Газета.ру», на борту находились 47 членов экипажа.

Судовладельцем траулера является «Дальневосточная промысловая компания», добывающая скумбрию, сельдь и сардину иваси.

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