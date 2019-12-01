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Сухогруз сел на мель в Ростовской области

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Судно, следовавшее из Ростова-на-Дону в Турцию, село на мель на реке Дон в районе Азовского переката. Экипаж и груз не пострадали, сообщили в пресс-службе регионального МЧС в воскресенье, 1 декабря.

«Судотечности и разлива нефтепродуктов нет, судоходный ход не перекрыт», — цитирует сообщение ведомства телерадиокомпания «Дон-ТР».

Отмечается, что на борту находился экипаж из 14 человек. Они перевозили подсолнечный шрот. Других подробностей не сообщается.

В октябре контейнеровоз из Китая сел на мель рядом с Владивостоком. Повреждений и разлива топлива зафиксировано не было.

В сентябре в Швеции грузовое судно с российскими моряками село на мель. Предполагалось, что капитан уснул во время управления.

Весной этого года иранское судно с зерном село на мель в Астраханской области. На борту находились 14 членов экипажа и груз почти в 5 тыс. т.

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