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Губернатор Забайкальского края поздравил студентов рэп-композицией

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Губернатор Забайкальского края зачитал рэп. Так Александр Осипов решил поздравить студентов. 25 января в России отмечают Татьянин день.

«Всю сегодня поздравляю Забайкалья молодежь. Сыплю в этот день студентам комплиментов полный ковш. Умным и активным, добрым и спортивным, ярким и счастливым ребятам перспективным», — зачитал Осипов.

В пресс-службе уточнили, что видео — задумка самого Осипова. Губернатор впервые читал рэп, и ему это понравилось.

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