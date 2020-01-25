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Названы самые популярные места отдыха российских студентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Крым, Санкт-Петербург и страны Европы стали самыми любимыми местами отдыха у россиян в студенческое время. Это следует из результатов опроса сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, поступивших 25 января в редакцию «Ленты.ру».

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Всего в опросе приняли участие 1322 респондента. Большая их часть (17%) заявила, что самые лучшие эмоции у них вызвали поездки в Крым в студенческие годы.

Вторым любимым направлением у респондентов стал Санкт-Петербург, куда в период обучения съездили 11,4% опрошенных.

5,7% получили Германия (Кельн и Гамбург), Польша (Люблин и Краков) и Испания (Барселона). Кроме того, популярными туристическими направлениями оказались Чехия, Италия, Великобритания, Нидерланды и Греция.

22 января были названы самые желанные для российских туристов страны. Оказалось, что большая часть россиян в 2020 году хотели бы посетить Грузию. На втором месте по популярности оказался туризм по России. На третьем — Япония. Также многие россияне планируют поездку в Таиланд, Испанию, США и на Кипр. При этом у многих запланирована поездка в Таиланд и Испанию одновременно.

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