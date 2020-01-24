Матчи хоккейных клубов из Китая пройдут на территории РФ из-за коронавируса

Высшая хоккейная лига (ВХЛ) приняла решение провести все матчи с участием команд из Китая на территории России из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 24 января, сообщили в пресс-службе ВХЛ.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в КНР, вызванной распространением коронавируса, ВХЛ в соответствии со статьей 44 Регламента «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» сезона-2019/20 приняла решение о переносе всех «домашних» матчей команд «ОРДЖИ», КРС-БСУ и «Ценг Тоу» на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что о местах, времени и датах проведения матчей организация сообщит дополнительно.

Ранее в этот же день стало известно, что некоторые участки Великой Китайской стены, расположенные вблизи Пекина, будут закрыты для туристов с 25 января для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Южной Корее, Японии и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин. Дальний Восток начал вводить собственные меры защиты населения.

На данный момент в Китае 830 человек заболели пневмонией, вызванной распространением коронавируса. Число случаев летального исхода достигло 25.

24 января научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев выразил уверенность, что вспышка пневмонии в Китае сойдет на нет уже к апрелю. По его мнению, России даже не стоит тратить время и ресурсы на разработку вакцины от коронавируса 2019-nCoV.