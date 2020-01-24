Турция отправила пассажирку самолета обратно в Китай из-за подозрения на коронавирус

Пассажирку самолета, прибывшего из Китая, отправили обратно в аэропорт вылета из-за обнаруженных у женщины симптомов нового коронавируса. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на министерство здравоохранения Турции.

По данным газеты, мера о возврате в Китай была предпринята по согласованию с самой пассажиркой.

«Мы внимательно следим за развитием и распространением этой болезни и сотрудничаем с международными организациями в отношении эпидемии нового типа коронавируса (2019-nCoV). Сегодня мы отправили пассажирку обратно», — заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Ранее в этот же день стало известно, что некоторые участки Великой Китайской стены, расположенные вблизи Пекина, будут закрыты для туристов с 25 января для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Южной Корее, Японии и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин. Дальний Восток начал вводить собственные меры защиты населения.

На данный момент в Китае 830 человек заболели пневмонией, вызванной распространением коронавируса. Число случаев летального исхода достигло 25.

24 января научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев выразил уверенность, что вспышка пневмонии в Китае сойдет на нет уже к апрелю. По его мнению, России даже не стоит тратить время и ресурсы на разработку вакцины от коронавируса 2019-nCoV.