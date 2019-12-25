Прямой эфир

Сомнолог рассказал о правильном режиме сна в новогодние праздники

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в среду, 25 декабря, рассказал в эфире НСН о правильном режиме сна в Новый год и январские праздники.

По мнению специалиста, после празднования Нового года не стоит отсыпаться слишком долго, поскольку вечером будет тяжело засыпать. Чтобы побороть усталость, можно подремать днем 40–45 минут. Вместе с тем, отметил сомнолог, не всем удается провести 1 января, не сбиваясь с привычного графика. В этом случае следует придерживаться его хотя бы на следующий день.

«Второго числа нужно встать в нормальное время. Опять стараться днем не спать и лечь в привычное время. Если подчиняться желанию уснуть, то ритм будет меняться, смещаться. Из напитков, помогающих не уснуть, это кофе, какао, чай, но нужно соблюдать, конечно, меру», — предупредил Ковальзон.

Ранее 25 декабря сообщалось, что в Госдуме посоветовали накануне Нового года соблюдать режим сна, чтобы к празднику быть физически и психологически подготовленным.

Как пишет «Москва 24», ранее главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что перед и после Нового года не стоит придерживаться строгой диеты из-за риска замедления метаболизма и набора веса. Так, в день застолья специалист посоветовала завтракать, обедать и немного перекусывать вечером, чтобы не переесть, сидя за праздничным столом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Между режимом сна и заболеваниями сердца обнаружилась связь
Врач предупредил об опасностях долгого сна в выходные

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019