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В Госдуме накануне Нового года посоветовали соблюдать режим сна и отдыха

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В Госдуме посоветовали накануне Нового года соблюдать режим сна, чтобы к празднику быть физически и психологически подготовленным. Об этом в среду, 25 декабря, пишет «РИА Новости» со ссылкой на члена комитета по охране здоровья, психиатра-нарколога Бориса Менделевича.

Он заявил, что в предновогоднюю пору люди испытывают большую эмоциональную и физическую нагрузку. Это, по его словам, связано как с завершением календарного года, закрытием рабочих сделок, договоров, достижением поставленных целей, так и с личностными изменениями.

«В этот момент важно, чтобы физиологически и психически организм был готов к такой нагрузке… Одним из обязательных условий является время на отдых и сон», — приводит агентство слова Менделевича.

В декабре ученые рассказали об оптимальной длительности сна. По их словам, слишком длинный отдых опасен для здоровья.

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