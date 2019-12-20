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Российские ученые сделали лекарство от рака груди в виде инъекции

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Фото: depositphotos
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В Курчатовском институте создали новую форму известного лекарства от рака груди. Вместо ежедневного приема препарат теперь можно будет вводить в виде инъекции один раз в месяц.

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Ученые загрузили действующее вещество препарата «Анастрозол» в микрочастицы, что позволило продлить действие жизненно важного лекарства. Об этом «Известиям» рассказал ведущий технолог лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Юрий Полтавец.

По его словам, идея создать новую форму препарата возникла из-за того, что сейчас женщины вынуждены принимать эти таблетки ежедневно, сталкиваясь с серьезными побочными эффектами. В частности, возникают резкие изменения гормонального фона.

Это повышает риск развития остеопороза — состояния, при котором снижается плотность костной ткани и появляется склонность к переломам. Ученые уверены, что новый препарат сможет снизить частоту рецидивов рака молочной железы. Новая форма лекарства успешно прошла эксперименты на животных и готова к клиническим испытаниям.

Подробнее — в материале «Известий»:

Блокатор эстрогенов: ученые усилили действие лекарства от рака груди

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