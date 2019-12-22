Прямой эфир

Ученые рассказали о вреде чрезмерного употребления воды

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Избыточное употребление жидкости может способствовать повышению распада белка и вымыванию из организма человека нужных витаминов и микроэлементов. Об этом рассказал телеканалу RT доктор медицинских наук ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева в воскресенье, 22 декабря.

Погожева отметила, что в среднем человек нуждается в 2,5 литрах воды в сутки. При этом 1 литр организм получает из пищевых продуктов и еще 1–1,5 литра — в виде жидкости (чай, молоко, супы и пр.).

Специалист также рассказала, что для утоления жажды важно не только сколько человек выпил, но и вкусовые качества выпитой жидкости. В частности, Погожева подчеркнула, что кисловатые напитки стимулируют слюноотделение и уменьшают ощущение жажды.

«Эти напитки, а также кофе, какао, черный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твердой пище и должна составлять 1500–2000 мл (то есть шесть–восемь стаканов) в день», — пояснила Погожева.

19 декабря эксперт рассказала о привычках, которые могут состарить кожу лица человека. В частности, порекомендовала вытирать лицо после умывания не растирающими, промакивающими движениями. Также она отметила важность умывания водой комнатной температуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи назвали способ справиться с похмельем после застолья
Врач посоветовал пить теплый чай при температуре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019