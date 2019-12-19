Эксперт рассказала о старящих кожу лица привычках

Эксперт по омоложению лица и тела Александра Савина рассказала о привычках, которые ежедневно старят кожу лица. По ее словам, ни в коем случае не стоит тереть кожу вокруг глаз руками.

Савина отметила, что с этой областью лица надо обходиться очень аккуратно, так как она очень нежная и чувствительная, а также нуждается в регулярном дополнительном увлажнении и питании из-за недостатка сальных желез и подкожного слоя жировой ткани, сообщается на сайте aif.ru.

После водных процедур эксперт порекомендовала вытирать лицо не растирающими, а промакивающими движениями. При этом умываться лучше водой комнатной температуры. А косметику с глаз необходимо снимать плавными движениями и очень аккуратно.

По словам Савиной, морщины также могут образовываться во сне, особенно если человек спит в одних и тех же позах. Если человек часто спит на боку, они могут появиться на подбородке и щеках. У предпочитающих спать лицом в подушку — на лбу, в области межбровья и шее. Носогубные складки всегда будут ярче выражены с той стороны, на которой вы чаще всего лежите, отметила она.

Специалист считает, что «морщины сна» образуются не за счет сокращения мышц, следовательно, кремы и блокаторы мышц, как ботокс, не действуют на них. Поэтому рекомендуется либо спать на спине, чтобы избежать давления, образующегося при длительном соприкосновении лица с подушкой, либо клеить на ночь вдоль мышц тейпы — специальные пластыри. Их распределяют по лицу по специальной схеме, чтобы расслабить определенные мышцы и уменьшить выраженность морщин либо предупредить их появление. Недосып также является одним из серьезных врагов кожи.

Специалист обратила внимание также на негативное влияние смартфонов и других гаджетов на здоровье человека. Так, она отметила увеличение числа людей с заболеваниями позвоночника и гиподинамией.

Так как большую часть времени пользователи проводят, вытянув шею к монитору компьютера или склонившись над смартфоном, мышцы спины слабеют, на шее формируются морщины. Чтобы избежать этого, рекомендуется держать голову прямо, угол между шеей и подбородком должен быть равен 90 градусам, а телефон следует держать немного выше обычного. Эксперт посоветовала следить за осанкой, больше двигаться и обязательно ходить на массаж.

Последней привычкой, которая негативно может повлиять на внешний вид, является любовь к жевательной резинке. По словам Савиной, она может спровоцировать асимметрию челюсти и появление морщин вокруг рта.

8 декабря сообщалось, что ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов. Основные изменения в белках плазмы крови условно происходят в три этапа, по достижении человеком возраста в 34, 60 и 78 лет.