Врач посоветовал пить теплый чай при температуре

Гастроэнтеролог Илья Минкин заявил, что горячий чай может навредить заболевшему человеку. Он подчеркнул, что в таком случае лучше выпить теплый чай.

«Если чай обжигает слизистую рта, то точно так же он будет действовать и на слизистую оболочку желудка. Надо быть осторожнее с горячими напитками, чтобы не раздражать желудок, ведь мы и так подвергаем его постоянным испытаниям неправильным питанием», — рассказал он «Российской газете» в понедельник, 16 декабря.

Также Минкин отметил, что чай является мочегонным средством. Он может усугубить процесс выздоровления, так как больной при высокой температуре постоянно потеет.

Ранее, 15 декабря, диетолог Елена Соломатина посоветовала пить щелочные напитки при высокой температуре. Также она рассказала о том, кому пить чай не рекомендуется.