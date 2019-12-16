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«Роскачество» нашло пестициды в органическом чае

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Фото: Depositphotos
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Специалисты «Роскачества» установили нарушения у двух марок органической продукции, реализуемой в России: это органический чай, произведенный на Шри-Ланки и в России. Об этом 16 декабря сообщается на сайте ведомства.

Эксперты провели анализ товаров восьми категорий: продукты детского питания, зерновые хлопья, крупы, макаронные изделия, мука, чай, молоко и приправы. Все эти товары были помечены как органические, исходя из маркировок российского, азиатского и европейского образцов. Произведены товары были в России, Хорватии, Германии, Финляндии, Словении, Франции, Италии, Швеции, Нидерландах и на Шри-Ланке, отмечает телеканал «360».

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Специалисты установили, что лишь два товара из 24 показали несоответствие требованиям федерального закона к органической продукции: черный органический чай торговой марки Richman производства Шри-Ланки, а также черный классический чай «Мацеста» российского производства.

В обоих образцах выявлено содержание пестицидов, причем в шриланкийским чае нашли гексахлорбензол (в небольшой концентрации). В его отношении действует Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, согласно которой данное вещество запрещено во всем мире. Оно воздействует на печень, ЦНС и сердечно-сосудистую систему. По мнению экспертов, вещество могло попасть в чай из почвы, потому что не успело разложиться.

В «Роскачестве» напомнили, что с 1 января 2020 года в России вступает в силу закон об органической продукции, но, пока это не произошло, товары проверялись на содержание 415 различных пестицидов и 18 антибиотиков, уточняет «Федеральное агентство новостей». Уточняется, что в органическом производстве запрещается применять агрохимикаты, пестициды и антибиотики. Не допускается также использование упаковки, которая может привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды.

В конце ноября сообщалось, что «Роскачество» протестировало яблочное пюре для детского питания. Продукция всех 24 торговых марок оказалась совершенно безопасной, но качество было разным.

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