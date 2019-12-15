Диетолог развеяла миф о пользе горячего чая при температуре

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что горячий черный чай может ухудшить состояние человека с высокой температурой. Об этом пишет «Вечерняя Москва» в воскресенье, 15 декабря.

«Нужно пить теплый, а не горячий. Иначе состояние может ухудшиться. Чай оказывает разогревающий эффект. Любой чай, горячий или холодный, также оказывает мочегонный эффект. Он выводит жидкость из организма, а она при температуре и так выводится, потому что человек потеет», — сказала Соломатина.

По ее словам, предпочтение стоит отдать щелочным напиткам.

Также диетолог рассказала о том, кому пить чай не рекомендуется. В списке оказались люди с возбудимой нервной системой, заболеваниями кишечно-желудочного тракта, при язвах, колите и повышенной кислотности желудка. Черный чай вреден при гипертонии, атеросклерозе и бессоннице.

Кроме того, злоупотребление черным чаем может вызвать возбуждение и выкидыш у беременных женщин.

В ноябре врач-диетолог рассказала о разном влиянии чая на здоровье людей. Так, действие напитка меняется в зависимости от генетических особенностей.