Прямой эфир

Диетолог развеяла миф о пользе горячего чая при температуре

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что горячий черный чай может ухудшить состояние человека с высокой температурой. Об этом пишет «Вечерняя Москва» в воскресенье, 15 декабря.

Некоторые любят погорячее: как чай стал русским народным напитком
«Китайская трава» не сразу пришлась по вкусу россиянам

«Нужно пить теплый, а не горячий. Иначе состояние может ухудшиться. Чай оказывает разогревающий эффект. Любой чай, горячий или холодный, также оказывает мочегонный эффект. Он выводит жидкость из организма, а она при температуре и так выводится, потому что человек потеет», — сказала Соломатина.

По ее словам, предпочтение стоит отдать щелочным напиткам.

Также диетолог рассказала о том, кому пить чай не рекомендуется. В списке оказались люди с возбудимой нервной системой, заболеваниями кишечно-желудочного тракта, при язвах, колите и повышенной кислотности желудка. Черный чай вреден при гипертонии, атеросклерозе и бессоннице.

Кроме того, злоупотребление черным чаем может вызвать возбуждение и выкидыш у беременных женщин.

В ноябре врач-диетолог рассказала о разном влиянии чая на здоровье людей. Так, действие напитка меняется в зависимости от генетических особенностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диетолог рассказала о пользе и вреде цитрусовых
Кардиолог назвал способы поддержать здоровье сердца

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019