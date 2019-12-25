Калина расцвела в ботсаду в Калининграде

В Калининградском ботаническом саду расцвела боднантенская калина. Сотрудники сада говорят, что этот куст обычно цветет в самые темные месяцы в году.

В теплом климате данный сорт калины начинает цвести в ноябре, а в Калининграде это обычно происходит с середины февраля до конца марта, пишет «Калининград.ru».

В декабре в Калининграде установилась очень теплая бесснежная погода. В отдельные дни столбики термометров поднимались до +10 градусов. Синоптики прогнозируют, что в новогоднюю ночь в регионе будет тепло и сыро.