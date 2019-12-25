Российский Tesla Cybertruck выставили на продажу

В России на продажу выставили самодельный пикап Tesla Cybertruck, который построили авторы YouTube-канала «Пушка Гараж». Создатели модели оценили ее в 666,666 тыс. рублей. Об этом 25 декабря сообщает «Авто.ру».

Автомобиль сделан на базе хетчбэка ВАЗ-2109. Авторы проекта отрезали у «девятки» все кузовные элементы и часть крыши, а на их место приварили самодельный стальной каркас и железные листы. Попасть в салон можно только через большую заднюю дверь.

Выставленный на продажу автомобиль оборудован 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 81 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Отмечается, что на постройку автомобиля у авторов проекта ушло восемь дней.

Оригинальный пикап Tesla Cybertruck был представлен 22 ноября. Длина автомобиля составляет 5885 мм, ширина — 2027 мм, а высота — 1905 мм. Дорожный просвет достигает 400 мм. Кузов модели выполнен из высокопрочной стали, которая используется также для создания космических ракет SpaceX.

Стоимость модели Tesla Cybertruck в Америке начинается от $39,9 тыс. (2,5 млн рублей). Ожидается, что клиенты получат первые пикапы в начале 2021 года.

25 ноября сообщалось, что компания Tesla Motors получила 200 тыс. предварительных заказов на электрический пикап Cybertruck.