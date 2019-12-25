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В Москве подорожает эвакуация автомобилей

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения. Об этом 25 декабря сообщает Motor со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

В частности, перемещение на штрафстоянку машин категории А и В с двигателями мощностью до 80 л.с. составит 3400 рублей (сейчас — 3200 рублей), категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 л.с. — 5400 рублей (сейчас — 5200 рублей), категории В с мощными двигателями (свыше 250 л.с.) — 7600 рублей (сейчас — 7400 рублей).

Отмечается, что необходимость пересмотреть тарифы связана с увеличением стоимости топлива и зарплат водителей спецтехники, а также затрат на ремонт и обслуживание эвакуаторов.

На сегодняшний день на столичных дорогах работают 750-800 эвакуаторов.

23 декабря сообщалось, что в Москве с начала 2019 года больше всего эвакуаций машин за неправильную парковку было произведено с Пресненской набережной. Общее количество таких автомобилей составило 5,5 тыс. за весь год.

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