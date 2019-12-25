«Автодор» проиндексирует стоимость проезда на платных трассах

До конца апреля 2020 года будет проиндексирована стоимость проезда на платных дорогах, находящихся под управлением госкомпании «Автодор». Об этом 25 декабря сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Госкомпания до конца апреля 2020 года в соответствии с программой деятельности обязана проиндексировать тарифы на уровень инфляции предыдущего года», — отметила собеседница агентства.

В «Автодоре» также уточнили, что в январе 2020 года, компания не будет корректировать тарифы на проезд по участкам дорог, которые находятся в ее непосредственном управлении.

28 ноября сообщалось, что госкомпания «Автодор» ввела ночные тарифы на 7-м и 8-м участках недавно открытой трассы М-11 на территории Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и в Санкт-Петербурге. Дневной тариф на участках от 208 до 684-го км действует с 6:00:00 до 23:59:59, а ночной — с 0:00:00 до 5:59:59.