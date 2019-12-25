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«Автодор» проиндексирует стоимость проезда на платных трассах

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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До конца апреля 2020 года будет проиндексирована стоимость проезда на платных дорогах, находящихся под управлением госкомпании «Автодор». Об этом 25 декабря сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Госкомпания до конца апреля 2020 года в соответствии с программой деятельности обязана проиндексировать тарифы на уровень инфляции предыдущего года», — отметила собеседница агентства.

В «Автодоре» также уточнили, что в январе 2020 года, компания не будет корректировать тарифы на проезд по участкам дорог, которые находятся в ее непосредственном управлении.

28 ноября сообщалось, что госкомпания «Автодор» ввела ночные тарифы на 7-м и 8-м участках недавно открытой трассы М-11 на территории Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и в Санкт-Петербурге. Дневной тариф на участках от 208 до 684-го км действует с 6:00:00 до 23:59:59, а ночной — с 0:00:00 до 5:59:59.

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