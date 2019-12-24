В России запатентовали новый родстер

В базе Федерального института промышленной собственности во вторник, 24 декабря, были опубликованы изображения нового автомобиля, патентообладателем которого является ООО «Конструкторское бюро молодежи «Национальный родстер».

Судя по изображению, машина представляет собой трехдверный кабриолет с мягким верхом, фарами треугольной формы и узкими фонарями, массивной решеткой радиатора, воздухозаборниками в задних крыльях, спойлером и большими колесными дисками с низкопрофильными шинами.

О технических характеристиках нового автомобиля в документе не сообщается.

24 мая стало известно, что инженеры Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ) приступают к разработке нового электромобиля. Машина будет создана по концепции отечественного спорткара Marussia.

Ожидается, что на проектирование электрического привода для создания электромобиля уйдет около полутора лет.