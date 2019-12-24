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Lada 4x4 получит подушку безопасности водителя

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Фото: АвтоВАЗ
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Обновленный внедорожник Lada 4×4, производство которого началось в декабре этого года, получит новое рулевое колесо с подушкой безопасности. Об этом 24 декабря сообщает «Лада. Онлайн» со ссылкой на источник близкий к «АвтоВАЗу».

По данным издания, на предприятии не стали сразу устанавливать новый руль с подушкой безопасности и кожухом рулевой колонки по причине нехватки средств. Изначально планировалось, что Lada 4×4 получит новое рулевое колесо в декабре 2019 — январе 2020 года. Однако сроки изменились.

Выпуск обновленного внедорожника Lada 4×4 начался 16 декабря. У автомобиля появились новая передняя панель и щиток приборов, видоизмененная центральная консоль, сиденья иной формы, новые потолочные поручни и солнцезащитные козырьки, а также модернизированная обивка стоек лобового стекла.

3 декабря сообщалось, что «АвтоВАЗ» изменил цены на модели семейства Lada Vesta.

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