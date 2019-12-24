Прямой эфир

Jeep Grand Cherokee с елкой на крыше разогнался до 290 км/ч

0
Фото: hennesseyperformance.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский внедорожник Jeep Grand Cherokee, доработанный в тюнинг-ателье Hennessey Performance, установил рекорд скорости с закрепленной на крыше рождественской елью. Видео необычного эксперимента размещено на официальном Youtube-канале тюнеров.

Рекорд был установлен на испытательном полигоне, расположенном в американском городе Ювалде (штат Техас). Для эксперимента был выбран Jeep Grand Cherokee оснащенный 6,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 1000 л.с.

Дерево было надежно закреплено на рейлингах, а за руль машины сел профессиональный гонщик. В результате заезда автомобиль смог разогнаться до 290 км/ч. Ранее такие испытания с рождественской елкой на крыше проходил Dodge Challenger SRT Hellcats, которому удалось разогнаться до 280 км/час.

11 июля сообщалось, что Jeep начинает продажи в России внедорожника Grand Cherokee в версии S-Limited.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Lada 4x4 получит подушку безопасности водителя
JAC привезет в Россию новый кроссовер S7
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019