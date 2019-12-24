Jeep Grand Cherokee с елкой на крыше разогнался до 290 км/ч

Американский внедорожник Jeep Grand Cherokee, доработанный в тюнинг-ателье Hennessey Performance, установил рекорд скорости с закрепленной на крыше рождественской елью. Видео необычного эксперимента размещено на официальном Youtube-канале тюнеров.

Рекорд был установлен на испытательном полигоне, расположенном в американском городе Ювалде (штат Техас). Для эксперимента был выбран Jeep Grand Cherokee оснащенный 6,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 1000 л.с.

Дерево было надежно закреплено на рейлингах, а за руль машины сел профессиональный гонщик. В результате заезда автомобиль смог разогнаться до 290 км/ч. Ранее такие испытания с рождественской елкой на крыше проходил Dodge Challenger SRT Hellcats, которому удалось разогнаться до 280 км/час.

11 июля сообщалось, что Jeep начинает продажи в России внедорожника Grand Cherokee в версии S-Limited.