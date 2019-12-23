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Названы улицы Москвы с наибольшим числом эвакуированных машин

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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В Москве с начала 2019 года больше всего эвакуаций машин за неправильную парковку было произведено с Пресненской набережной. Общее количество таких автомобилей составило 5,5 тыс. за весь год. Об этом говорится в сообщении ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП), поступившем в «Известия» 23 декабря.

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На второй и третьей позициях по количеству эвакуаций в связи с парковкой в неположенных местах оказались Кутузовский проспект и Варшавское шоссе — с них на спецстоянки АМПП были отправлены 4360 и 4250 автомобилей соответственно.

Кроме этого, в соответствии с регламентом Антитеррористической комиссии Москвы в 2019 году было эвакуировано почти 2 тыс. автомобилей, припаркованных без номеров или с подложными номерами. Эти транспортные средства перемещаются на спецстоянки с целью дальнейшей проверки сотрудниками правоохранительных органов. Больше всего в 2019 году таких машин эвакуировали с Волгоградского и Ленинградского проспектов, а также с Неглинной улицы.

ГКУ «АМПП» просит водителей парковать свои автомобили только в разрешенных местах, так как неправильная парковка может стать причиной ДТП, а также повлечь за собой дорожные пробки.

Также ведомство напоминает, что эвакуация неправильно припаркованных автомобилей на спецстоянки производится только по решению инспекторов ГИБДД или МАДИ.

Получить любую информацию, касающуюся московских парковок, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

16 декабря сообщалось, что с начала 2019 года более 25,3 тыс. автомобилей переместили на спецстоянки за незаконную парковку на местах для инвалидов в Москве.

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