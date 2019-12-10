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Автомобилистов в Москве предупредили о последствиях неоплаты штрафов

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Фото: Василий Максимов
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В преддверии новогодних праздников в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) напомнили, что задержка оплаты парковочных штрафов может повлечь за собой отказ в выезде за границу.

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«Впереди новогодние праздники и каникулы, на которые у многих запланированы поездки и путешествия. Чтобы избежать возникновения неприятных ситуаций, рекомендуем заранее проверять наличие у себя непогашенных штрафов», — говорится в сообщении, поступившем в «Известия» во вторник, 10 декабря.

При неоплате парковки автовладельцу необходимо погасить штраф в течение 60 дней с момента получения уведомления. В противном случае в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ может быть вынесено еще одно постановление с суммой, превышающей первоначальный штраф вдвое. Также нарушителям может грозить арест автомобиля или другого имущества.

Тем, кто своевременно не оплачивает штрафы, может быть также отказано в выдаче разрешения на бесплатную парковку по месту жительства или разрешения для многодетных семей, а действие имеющегося может быть приостановлено до момента полной оплаты штрафов.

АМПП напоминает, что со всеми вопросами по парковкам можно обращаться в единый колл-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного).

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