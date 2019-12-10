В Москве на 20% выросло количество парковочных сессий

Спрос на парковку в Москве растет в связи с приближением новогодних праздников. В декабре этого года недельное количество парковочных сессий возросло на 20% по сравнению с прошлогодними показателями и составляет 1,2 млн. Об этом во вторник, 10 декабря, говорится в сообщении «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП), поступившем в «Известия».

«Мы отмечаем, что в последние дни значительно увеличился прирост автомобилей с «немосковскими» номерами, — сказано в сообщении. — Это обычная ситуация, так как в Москву едут водители со всей страны — за подарками и для празднования Нового года».

В новогодние праздники с 1 по 8 января парковка на столичных улицах будет бесплатной. Бесплатно оставить автомобиль можно будет в том числе и на улицах, на которых действует тариф 380 рублей в час. По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: 8(495)539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).

Плоскостные парковки со шлагбаумом останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.