89% автомобилистов выбрали для оплаты парковки приложение «Парковки Москвы»

К декабрю 2019 года процент автомобилистов, предпочитающих оплачивать парковку через приложение «Парковки Москвы», достиг 89%. При этом число водителей, использующих для этой цели паркомат, сократилось до 1,36%.

«В приложении «Парковки Москвы» оплатить парковку можно в 2–3 нажатия, потратив на это несколько секунд. Автомобилисту не нужно выходить из автомобиля, чтобы искать паркомат — свой личный паркомат у него всегда под рукой — в телефоне», — отметили в ГКУ «АМПП».

Там добавили, что приложение обладает расширенным функционалом, которого нет у других способов оплаты парковки.

«В нем есть интерактивная карта, на которой можно посмотреть стоимость любой парковки, найти специальные парковочные места — например, для грузовиков или автобусов, парковки со шлагбаумом и даже частные парковки. Также в приложении можно посмотреть и оплатить свои штрафы или узнать, на какую спецстоянку был эвакуирован автомобиль. Мы регулярно обновляем приложение, делаем его более удобным и полезным, поэтому неудивительно, что почти все московские автомобилисты предпочитают оплачивать парковку через него», — подчеркнули в АМПП.

В июне 2019 года в приложении «Парковки Москвы» появилась возможность исправить ошибки, которые автомобилист мог допустить при оплате парковки. В случае если водитель ошибся при вводе госномера своего авто или номера парковочной зоны либо же просто забыл вовремя продлить парковку, — в мобильном приложении до конца текущих суток он может исправить все допущенные ошибки.

Кроме того, осенью этого года в приложении «Парковки Москвы» появилась возможность оплачивать некоторые частные или капитальные парковки. При помощи приложения водитель может отсканировать парковочный билет и оплатить его, после чего — выехать с парковки. Мобильное приложение доступно для скачивания в App Store или Google Play под названием «Парковки Москвы New».