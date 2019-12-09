Парковка в Москве в новогодние праздники станет бесплатной

В новогодние праздники на московских улицах можно будет бесплатно припарковать машину. Соответствующий пресс-релиз ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) поступил в распоряжение «Известий».

Отмечается, что с 1 по 8 января парковка будет бесплатной даже на тех улицах, где обычно действует тариф 380 рублей в час. В то же время плоскостные парковки со шлагбаумом останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам.

«Мы просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться к местам проведения праздничных мероприятий», — добавили в АМПП.

Ранее 24 ноября сообщалось, что Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2), которые запустили 21 ноября, будут работать бесплатно до 8 декабря. С 9 декабря проезд станет платным.

Помимо этого, автомобилисты, пользующиеся МЦД, смогут бесплатно оставлять машины на парковках возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская». При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.