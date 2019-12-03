Восемь перехватывающих парковок открыли для пассажиров МЦД

Для пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) обустроили восемь перехватывающих парковок. Они разместились возле станций МЦД «Лианозово», «Волоколамская», «Кунцевская», «Беговая», «Дегунино», «Царицыно», «Тимирязевская». Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Как передает «Федеральное агентство новостей» 2 декабря, в общей сложности парковки рассчитаны на 1,4 тыс. машино-мест. В пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) отметили, что с запуском МЦД транспортная доступность улучшилась не только для пассажиров общественного транспорта, но и для большого числа автомобилистов.

Перехватывающие парковки подойдут жителям отдаленных районов, которым необходимо ездить в центр столицы.

Оставить автомобиль на такой парковке можно бесплатно с 05:30 до 02:00 при совершении не менее двух поездок на МЦД, МЦК или метро, пишет сайт kp.ru. В первый раз необходимо воспользоваться станцией, которая находится ближе всего к парковке.

Первые два направления МЦД запустили 21 ноября. До 8 декабря проезд по диаметрам «Одинцово»–«Лобня» и «Нахабино»–«Подольск» будет бесплатным. С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 запустили удлиненные поезда из 11 вагонов.