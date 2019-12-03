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Восемь перехватывающих парковок открыли для пассажиров МЦД

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Для пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) обустроили восемь перехватывающих парковок. Они разместились возле станций МЦД «Лианозово», «Волоколамская», «Кунцевская», «Беговая», «Дегунино», «Царицыно», «Тимирязевская». Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

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Как передает «Федеральное агентство новостей» 2 декабря, в общей сложности парковки рассчитаны на 1,4 тыс. машино-мест. В пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) отметили, что с запуском МЦД транспортная доступность улучшилась не только для пассажиров общественного транспорта, но и для большого числа автомобилистов.

Перехватывающие парковки подойдут жителям отдаленных районов, которым необходимо ездить в центр столицы.

Оставить автомобиль на такой парковке можно бесплатно с 05:30 до 02:00 при совершении не менее двух поездок на МЦД, МЦК или метро, пишет сайт kp.ru. В первый раз необходимо воспользоваться станцией, которая находится ближе всего к парковке.

Первые два направления МЦД запустили 21 ноября. До 8 декабря проезд по диаметрам «Одинцово»–«Лобня» и «Нахабино»–«Подольск» будет бесплатным. С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 запустили удлиненные поезда из 11 вагонов.

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