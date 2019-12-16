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Более 25 тыс. машин убрали с мест для инвалидов с начала 2019 года

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Фото: пресс-служба АМПП
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С начала 2019 года более 25,3 тыс. автомобилей переместили на спецстоянки за незаконную парковку на местах для инвалидов в Москве, сообщили в понедельник, 16 декабря, в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

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Отмечается, что после эвакуации машины отвозят на специализированные стоянки АМПП. Решение о перемещении автомобилей-нарушителей принимают в ГИБДД. АМПП напоминает, что за парковку на неположенном месте полагается как дополнительная мера наказания штраф в размере 5 тыс. рублей.

«ГКУ АМПП совместно с ГИБДД проводят рейды по выявлению недобросовестных водителей, их автомобили отправляются на спецстоянки, а сами автомобилисты получают штрафы. Просим автомобилистов быть ответственными, соблюдать правила парковки и не оставлять свои авто на местах для инвалидов», — отметили в «Московском паркинге».

В зонах платных парковок в Москве обустроено не менее 10% мест, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Они располагаются в том числе вблизи социально значимых объектов, таких как поликлиники, больницы, школы и другие социальные учреждения.

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