Оплата пошла: объем перевозок на МЦД не снизился после отмены свободного проезда

С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам (МЦД) стал платным. Несмотря на введение платного режима проезда, объем перевозок на МЦД держится на уровне выше ожидаемого. Удалось достичь отметки 550 тыс. поездок за сутки гораздо раньше запланированного времени — рекордный пассажиропоток первых двух диаметров был зафиксирован 5 декабря.

Последняя проверка

5 декабря на диаметрах запустили последнюю полномасштабную проверку системы оплаты. Каждое устройство опробовали на правильность и стабильность работы: читается ли билет, верно ли списываются деньги.

Тестирование началось на Белорусском вокзале и прошло в три этапа на четырех направлениях — Савеловском, Белорусском, Курском и Рижском. На первой стадии перенастроили турникеты на 51 остановочном пункте в границах МЦД и в «Дальней» зоне. На второй обновили валидаторы на 53 станциях.

На третьей все турникеты и валидаторы снова проверили — на этот раз на логику поездки. Специалисты должны были удостовериться, что оплата рассчитывается точно на всех устройствах и со всеми видами пересадок.

В выходные на всех станциях одну за другой закрывали створки и подготавливали запуск обновленной билетной системы. В это время пассажиры прикладывали к турникетам свои карты — «Тройку», «Тройку-Стрелку» или социальную, — но деньги с них не списывались. На станциях дежурили сотрудники, которые объясняли людям, как попасть на платформу и что делать, если нет при себе подходящей карты.

Параллельно велась и другая работа. Новые поезда «Иволга», курсирующие по МЦД, по просьбам пассажиров удлинили с шести и семи вагонов до 11, чтобы пассажиры с комфортом могли совершать поездки даже в часы пик.

Продолжают обустраиваться перехватывающие парковки со шлагбаумом. Автомобилисты, пользующиеся МЦД, могут оставлять машины возле станций «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская». При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.

— С открытием МЦД транспортная доступность улучшилась не только для тех, кто и так пользуется общественным транспортом, но и для множества автомобилистов, которые могут бесплатно парковать свои машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Перехватывающие парковки у станций МЦД особенно удобны для жителей отдаленных районов Москвы и Подмосковья, которым нужно добираться в центр. Теперь они могут оставить свой автомобиль и пересесть на МЦД, чтобы быстро и удобно доехать до места назначения, — рассказали в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Как отметил депутат Госдумы Евгений Федоров, условному жителю Одинцово больше не нужно садиться за руль и часами стоять в пробках — он может быстро и с комфортом доехать до места назначения по диаметрам.

— Фактически он получил метро, стал частью «московского мегаполиса». За последние годы транспорт в Москве вообще сделал гигантский скачок в своем развитии. Сегодня у нас совершенно другая ситуация по сравнению с тем, что была еще лет десять назад, причем как для автомобилистов, так и для пассажиров. Люди добираются до работы в два-три раза быстрее и комфортнее. Поездка на работу и обратно перестала быть ежедневной борьбой с непогодой, автопробками, толкучкой в общественном транспорте. Поменялось качество жизни. Мы переходим в XXI век по-настоящему, — сказал парламентарий.

В штатном режиме

После успешно реализованных финальных проверок билетной системы 9 декабря проезд по МЦД стал платным, для оплаты проезда стали доступны транспортные и социальные карты. После запуска платного режима работы обновленная билетная система работает в штатном режиме. Несмотря на постоянный рост пассажиропотока, система оплаты функционирует корректно даже в часы пик.

Уже в первый день платного проезда на станциях «Опалиха» и «Красногорская» из-за большого скопления пассажиров в часы пик возникли очереди на вход. Ночью этого же дня на станции «Опалиха» по просьбам пассажиров были установлены семь дополнительных валидаторов, благодаря чему у пассажиров появилась возможность сократить время прохода на посадку и избежать образования большой очереди из пассажиров перед турникетами. Во вторник на МЦД появилось еще 27 дополнительных валидаторов. Из них 19 установили на станции «Царицыно», а восемь — в Подольске.

Если у пассажира возникают трудности при оплате проезда или валидации, он может обратиться за помощью к сотрудникам метрополитена, которые дежурят на станциях МЦД в зоне турникетов, в кассовых зонах и на платформах станций.

Стоит помнить, что для пассажиров Московских диаметров обязательна валидация на вход и выход, если пассажир не отвалидируется на выход, то при проходе через турникеты в метро с его карты спишется 38 рублей. Бесплатную пересадку с метро на МЦД можно совершать только на станциях, которые указаны как пересадочные, смотрите схему пересадок на сайте http://mcd.mosmetro.ru/.

Активация карты «Тройка»

Для того чтобы оплатить проезд по МЦД, а также получить бесплатную пересадку на метро и МЦК, необходимо активировать карты «Тройка». Это можно сделать в любой кассе метро. Также активация билета «Кошелек» карты «Тройка» возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится. Срок бесплатной активации карты «Тройка» не ограничен. Все «Тройки», купленные после 21 ноября, уже активированы.

Среди частых вопросов, с которыми обращаются пассажиры к дежурным, — вопросы о перекодировке карты «Тройка». Если у пассажиров не срабатывает абонемент, ему советуют повторно обратиться в кассу, так как, скорее всего, при первой перекодировке на карте, где есть и абонемент, и «Кошелек», был перекодирован только «Кошелек». При повторном обращении в кассу метро стоит попросить перекодировать карту полностью: сектор для абонементов и сектор билета «Кошелек». Услуга бесплатная.

В первые дни платной поездки часть пассажиров ошибочно совершала двойную валидацию на станции отправления: на турникете и на валидаторе. В таком случае пассажир открывает поездку и тут же закрывает ее, вследствие чего на станции прибытия невозможно закрыть поездку и бесплатно пересесть на метро.

Если у пассажира возникли проблемы с некорректным списанием при оплате проезда на МЦД, ему необходимо обратиться в любую кассу метро для проверки карты.

Льготный проезд

Активировать социальную карту учащегося или студента можно в кассах метро для проезда в пределах «Центральной» зоны в рамках обычного льготного абонемента на метро. Для проезда за пределами «Центральной» зоны учащиеся Москвы и Московской области в прежнем режиме оформляют билеты в кассах МЦД.

Владельцы социальной карты, имеющие право на бесплатный проезд, смогут записать в кассах ЦППК бесплатный месячный абонемент для проезда по МЦД либо оформить льготу в прежнем режиме в кассах МЦД. Новые льготники Московской области могут активировать свои карты в ближайшем МФЦ.

На социальные карты Москвы и Московской области с бесплатным проездом (полная льгота) необходимо ежемесячно записывать бесплатный абонемент для проезда на МЦД или оформлять льготу в прежнем режиме в кассах МЦД.

Карта необходима только на турникетах. Прикладывать карту с полностью льготным билетом на месяц к валидаторам не надо.

Социальные карты студентов и учащихся с записанным льготным проездным на метро за 395 рублей или за 1185 рублей работают только в пределах «Центральной» зоны. Если пассажир едет со станции из границ зоны «Пригород» или «Дальняя», то ему стоит оформить действующий билет со льготой в кассах МЦД.

Стоимость поездки на МЦД

Все поездки по диаметрам можно оплатить с помощью «Тройки». В «Центральной» зоне билет стоит столько же, сколько в метро, — 38 рублей. Границы территории: «Марк»–«Сетунь» по МЦД-1 и «Волоколамская»–«Остафьево» по МЦД-2.

За пределами этих станций и до конечных станций МЦД начинается зона «Пригород» и стоимость билета — 45 рублей. Поездки в «Дальней» зоне складываются из пригородного тарифа плюс 23 рубля за каждые 10 км от ближайшей станции диаметра. Все пересадки на пересадочные станции метро и на МЦК бесплатны в течение 90 минут по карте «Тройка».

По словам экспертов, запуск диаметров — сложное, но важное решение. Руководитель центра компетенций ассоциации «Цифровая эра транспорта» Александр Сыромятников выразил уверенность, что в будущем пассажиры оценят удобство МЦД, несмотря на сбои вначале.

— Если посмотреть, как, например, происходило открытие всеми любимого Диснейленда, то также было много накладок. Но теперь о них никто и не вспоминает. При этом все хотят туда попасть. Уверен, так же будет и с МЦД, — пояснил он.

Директор по транспортному планированию и прогнозированию Центра экономики инфраструктуры Александр Морозов заявил, что с запуском МЦД «Москва вошла в клуб мегаполисов, сделавших ставку на интеграцию магистрального железнодорожного транспорта в городскую пассажирскую экосистему».

— Париж, Мадрид и Белград обустроили подземные диаметры через самый центр города и передвигаются на электропоездах так же, как на метро. Аналогичный проект реализует Лондон. Только железная дорога способна решить проблему перегрузки метро, — подчеркнул он.

Первые два диаметра — МЦД-1 (соединяет Одинцово и Лобню) и МЦД-2 (соединяет Нахабино и Подольск) — были запущены 21 ноября.