В мэрии Москвы рассказали о росте пассажиропотока на МЦД

Заместитель мэра Москвы по транспортной инфраструктуре Максим Ликсутов сообщил о росте числа числа пассажиров на первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом он рассказал журналистам в понедельник, 9 декабря.

«Мы видим огромное количество новых пассажиров на первых двух диаметрах. Рост количества перевезенных пассажиров на этих двух направлениях, двух диаметрах, он почти в 10 раз больше, чем на остальных направлениях Московской железной дороги», — приводит «РИА Новости» слова Ликсутова.

Он отметил, что такие результаты говорят о высоком спросе на наземное метро.

Как передает радиостанция «Говорит Москва», в настоящий момент билетная система МЦД работает корректно. На станциях возле турникетов и валидаторов находятся сотрудники, которые разъясняют пассажирам особенности новых тарифов и помогают в случае затруднений.

7 декабря около 85% отметили улучшение качества перевозки по сравнению с первой поездкой. Изначально самыми частыми замечаниями были просьбы увеличить количество мест и контролировать расписание. В итоге количество мест в сутки увеличилось более чем на 1 млн, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

4 декабря сообщалось, что запуск МЦД снизил пассажиропоток на 19 станциях метро. Больше всего разгрузились те станции, которыми горожане пользовались для пересадок с железнодорожного транспорта на метро или МЦК.

23 ноября руководитель центра компетенций ассоциации «Цифровая эра транспорта» Александр Сыромятников выразил уверенность, что в будущем пассажиры оценят удобство Московских центральных диаметров. По его словам, московские диаметры — сложный проект 1970-х годов, который удалось реализовать за два года.

МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября. Президент России Владимир Путин открывал движение по этим веткам. Как напоминает «Москва 24», проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок — до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 км. График работы МЦД как в метро — с 5:30 до 1:00.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.