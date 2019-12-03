«Центральная», «Пригород», «Дальняя»: все о зонах МЦД

К многочисленным видам транспорта в Москве присоединился новый — Московские центральные диаметры. МЦД призваны не просто связать Подмосковье с Москвой, как это делают пригородные поезда, но и стать полноценными участниками городской транспортной системы. По задумке, 5 диаметров должны пройти через центр Москвы в противоположные стороны Московской области. Первые два диаметра соединили Лобню и Одинцово, Нахабино и Подольск. Как пользоваться новым видом транспорта с выгодой, разобрались «Известия».

Старт диаметрам был положен в ноябре 2019 года. Так называемые городские электрички пустили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Московской области Андрей Воробьев. Областное «метро» ждали давно. Всем было очевидно, что пригородных поездов давно уже недостаточно, чтобы удовлетворить потребности горожан, которые постоянно перемещаются из Москвы в область и обратно. Наибольший трафик в пригородных электричках приходится на часы пик, когда жители Подмосковья едут на работу и возвращаются домой. Теперь у пассажиров Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений есть комфортные поезда, которые в самые нагруженные часы курсируют в Москву с тактовыми интервалами.

На первом этапе пассажирам доступно 57 благоустроенных и отреконструированных платформ МЦД, из них 19 — с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

Как активировать карты

С обычным метро МЦД роднит не только интервалы в движении поездов, но и общая тарифная сетка, привязанная к уже привычной для москвичей карте «Тройка». Поскольку диаметры — новый вид транспорта, гарантирующий бесплатные пересадки на метро, МЦК, монорельс, уже работающие карты необходимо активировать для передвижения на МЦД. В карте «Тройка» установлен чип, примерно на 2–4 килобайта памяти, на котором, в определенной последовательности, записана информация. Чтобы карта научилась взаимодействовать с новым тарифным меню МЦД, эти данные необходимо обновить.

Для активирования карты необходимо обратиться в любую кассу метро или воспользоваться автоматом по продаже билетов на станциях метрополитена. На карте в «Кошельке» должен быть положительный баланс. При удаленном пополнении «Кошелька» с валидацией через желтый информационный терминал на станции билет обновится автоматически. Если же вы впервые приобретаете «Тройку» для путешествия в метро, наземном транспорте, МЦК или МЦД, она будет уже активирована для всех видов транспорта.

Следует помнить, что активировать необходимо не только «Кошелек», но и абонементы на карте «Тройка», если они записаны. В таком случае можно будет использовать оба вида оплаты на МЦД. То же самое касается социальных карт учащихся и студентов. С ними можно обратиться напрямую в любую кассу метро.

«Центральная» зона

Что касается тарифов на проезд по МЦД, то следует иметь в виду, что все пути следования городских электричек поделены на 3 зоны. «Центральная» зона на диаметрах МЦД-1 и МЦД-2 располагается между станциями «Марк»–«Сетунь», «Волоколамская»–«Остафьево». Стоимость проезда будет равна проезду на метро — по карте «Тройка» — 38 рублей.

Поскольку МЦД входит в состав городского транспорта, то абонементы, записанные на «Тройку», на него также распространяются в «Центральной» зоне. Согласно тарифному меню 2019 года, это билеты на 60 поездок (1,9 тыс. рублей), 1 сутки (230 рублей), 3 суток (438 рублей), 30 дней (2170 рублей), 90 дней (5430 рублей) и 365 дней (19,5 тыс. рублей).

Важно помнить, чтобы осуществить бесплатную пересадку на метро, необходимо валидировать свой билет не только на входе, но и на выходе с МЦД.

Зона «Пригород»

Зона «Пригород» находится между станциями «Лобня»–«Марк», «Одинцово»–«Сетунь», «Подольск»–«Остафьево» и «Нахабино»–«Волоколамская». Стоимость поездок внутри этой зоны по карте «Тройка» — 45 рублей с возможностью бесплатной пересадки на метро/МЦК/монорельс.

Для поездки в «Пригороде» также есть возможность приобрести абонементы на 1 сутки (285 рублей), 3 суток (545 рублей), 30 дней (2570 рублей), 90 дней (6940 рублей) и 365 дней (24 450 рублей). Эти билеты включают проезд на МЦД в зонах «Пригород» и «Центральная», наземном московском транспорте, метро и МЦК.

Так же как и в «Центральной» зоне, для бесплатной пересадки на метро, МЦК или монорельс необходимо валидировать свой билет на выходе с МЦД.

Зона «Дальняя» — за пределами МЦД

Есть в тарифной сетке зона «Дальняя», она находится за пределами диаметров, но включена в общие тарифы, поскольку многие пассажиры едут издалека в Москву и обратно, и могут при этом воспользоваться диаметрами. В таком случае оплата по «Дальней» зоне соответствует тарифам ЦППК — 23 рубля за каждую зону вне МЦД, а при въезде на территорию зоны «Пригород» начинает действовать соответствующий тариф — 45 рублей.

Оплата билетом «Кошелек» карты «Тройка» возможна в пределах станций «Кубинка», «Дмитров», «Чехов», «Новоиерусалимская». Для проезда дальше этих станций необходимо купить билет в кассе. Для поездок за пределы станций «Кубинка», «Дмитров», «Новоиерусалимская» и «Чехов» необходимо заранее записывать билет ЦППК на весь маршрут в кассе отправления.

Также при проезде по зоне «Дальняя» не действуют абонементы, записанные на карту «Тройка». При выходе в зоне «Дальняя» у вас спишется с тарифа «Кошелек» карты «Тройка» полная стоимость проезда.

Надо сказать, что абонементы ЦППК действуют во всех зона МЦД, но не обеспечивают бесплатную пересадку на городской транспорт — метро, МЦК, монорельс.

Как ездят льготники

Стоит отдельно остановиться на особенностях проезда льготных категорий граждан. Социальные карты студентов или учащихся Москвы также необходимо активировать в кассах метро. Они сохраняют льготные абонементы в «Центральной» зоне, но при этом могут приобрести текущий льготный билет в кассах ЦППК. Студенты и учащиеся Московской области, обучающиеся в Подмосковье, смогут использовать текущие льготы на проезд в пригородных поездах для проезда по МЦД.

Владельцы Социальной карты москвича, дающей льготы на проезд, смогут записать в кассах ЦППК бесплатный месячный абонемент для проезда по МЦД. Важно помнить о необходимости валидировать свои билеты не только на входе, но и на выходе с МЦД.

Льготные категории граждан, которые имеют право бесплатного проезда на метро и ж/д, как и дети в возрасте 7 лет, сохраняются свое право на бесплатный проезд на МЦД. Владельцы социальных карт Московской области могут перекодировать социальную карту в МФЦ Московской области для получения возможности бесплатного проезда на МЦД, метро и МЦК.

Справка «Известий» Категории жителей Московской области, которые смогут бесплатно ездить на МЦД, метро и МЦК: ⠀ 1. Лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, не достигшие возраста 60 лет, за исключением лиц, имеющих в соответствии с законодательством Московской области право на меры социальной поддержки по бесплатному проезду в городе Москве. ⠀ 2. Один опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей. ⠀ 3. Один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, — до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет. ⠀ 4. Лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением лиц, имеющих в соответствии с законодательством Московской области право на меры социальной поддержки по бесплатному проезду в городе Москве.

Калькулятор

Чтобы не запутаться во всех тарифах и проездных билетах, на сайте Мосметро сделан калькулятор в разделе Московских центральных диаметров. Интерактивная карта поможет вам спланировать свой маршрут, покажет возможные пути до точки назначения, подсчитает стоимость проезда и отметит реальную экономию в сравнении с прошлыми тарифами. К примеру, теперь от города Одинцово до станции метро «Раменки» можно добраться двумя маршрутами и оба они обойдутся в 45 рублей по карте «Тройка», тогда как раньше такая поездка обошлась бы от 61 до 84 рублей.

Московские центральные диаметры уже на первом этапе реализации вписались в городскую и областную инфраструктуру. График работы, с 5.30 до 1.00, соответствует всему городскому транспорту, а удобная тарифная сетка позволяет экономить деньги на проезде. Эксперты ожидают, что МЦД будет использоваться не только для сообщения пригорода с Москвой, но и внутри мегаполиса, когда пассажиры оценят комфортные поезда и расположение новых станций.

По поручению мэра Москвы на обоих диаметрах была увеличена составность поездов «Иволга» до 11 вагонов. Благодаря этому общее количество новых мест в поездах, созданных для пассажиров на МЦД-1 и МЦД-2 составило более 1 млн в сутки.

До 9 декабря все турникеты на МЦД открыты, а проезд бесплатный.