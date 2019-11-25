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В Tesla уточнили количество заказанных пикапов Cybertruck

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Фото: Tesla/Handout via REUTERS
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Компания Tesla Motors получила 200 тыс. предварительных заказов на электрический пикап Cybertruck, дебютировавший в пятницу, 22 ноября. Об этом 25 ноября сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора американского автопроизводителя Илона Маска.

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Ранее Илoн Macк заявлял, что полученo уже 146 тыс. заказов на новый электромобиль. По словам топ-менеджера, 42% выбрали с двумя моторами, 41% — с тремя и 17% — с одним. При этом никаких рекламных кампаний в отношении пикапа не проводилось.

Стартовая цена модели Tesla Cybertruck в Америке начинается от $39 900. Стоимость резервирования электромобиля через веб-сайт компании составляет $100.

Модель Cybertruck является первым в истории Tesla пикапом. Кузов автомобиля выполнен из высокопрочной стали, которая используется также для создания космических ракет SpaceX. Длина машины составляет 5885 мм, ширина — 2027 мм, а высота — 1905 мм. Дорожный просвет достигает 400 мм.

В салоне на передней панели установлен большой сенсорный дисплей для управления основными функциями автомобиля. Пикап получил фирменную систему полуавтоматического управления Autopilot, а также систему кругового обзора.

Электрический пикап Tesla Cybertruck можно заказать в версии с одним электродвигателем и задним приводом. От 0 до 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 6,5 с, а его максимальная скорость составляет 177 км/ч. Без подзарядки машина может проехать до 400 км.

Кроме того, доступна модификация с двумя электрическими моторами и системой полного привода, а также и топовый вариант с тремя электродвигателями. Ожидается, что клиенты получат первые пикапы в начале 2021 года.

26 сентября сообщалось, что в американском городе Фримонт патрульный электромобиль Tesla Model S разрядился во время преследования машины с опасным преступником.

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